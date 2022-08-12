12.08.2022 12:28 Рита Парфенова
Ситуація з виїздом із України 12 серпня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 12 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Устилуг» - 45 легкових автівок;
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«Угринів» - 40 легкових автівок;
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«Рава-Руська» - 50 легкових автівок;
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«Грушів» - 20 легкових автівок;
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«Краківець» - 60 легкових автівок;
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«Шегині» - 50 легкових автівок, 15 автобуси, 100 пішоходів.
Словацька Республіка:
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«Ужгород» - 15 легкових автівок.
Угорщина:
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«Тиса» - 20 легкових автівок, 1 автобус.
Румунія:
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«Порубне» - 40 легкових автівок.
За добу 11 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 84 тисячі осіб та понад 19 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули понад 42 тисячі осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували майже 42 тисячі осіб, 38 тисяч з них – громадяни України.
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