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12.08.2022  12:28   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 12 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Станом на 12.00 12 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 45 легкових автівок;
  • «Угринів» - 40 легкових автівок;
  • «Рава-Руська» - 50 легкових автівок;
  • «Грушів» - 20 легкових автівок;
  • «Краківець» - 60 легкових автівок;
  • «Шегині» - 50 легкових автівок, 15 автобуси, 100 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  15 легкових автівок.

Угорщина:

  • «Тиса» - 20 легкових автівок, 1 автобус.

Румунія:

  • «Порубне» - 40 легкових автівок.
За добу 11 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 84 тисячі осіб та понад 19 тисяч транспортних засобів.
 
З України минулої доби вибули понад 42 тисячі осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
 
До України за минулу добу прослідували майже 42 тисячі осіб, 38 тисяч з них – громадяни України.
 
Нагадуємо, з 9 серпня почав роботу «Слобожанський експрес».


 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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