Ситуація з виїздом із України 12 серпня на західних пунктах пропуску

12.08.2022 12:28 Рита Парфенова

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Станом на 12.00 12 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 45 легкових автівок;

«Угринів» - 40 легкових автівок;

«Рава-Руська» - 50 легкових автівок;

«Грушів» - 20 легкових автівок;

«Краківець» - 60 легкових автівок;

«Шегині» - 50 легкових автівок, 15 автобуси, 100 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 15 легкових автівок.

Угорщина:

«Тиса» - 20 легкових автівок, 1 автобус.

Румунія:

«Порубне» - 40 легкових автівок.

За добу 11 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 84 тисячі осіб та понад 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 42 тисячі осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.