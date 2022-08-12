12.08.2022 12:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники отримали гуманітарну допомогу

До Харкова прибула гуманітарна та технічна допомога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «ХТМ».

Повідомляється, що КП «Харківські теплові мережі» отримало новий вантаж технічної та гуманітарної допомоги. Харків отримав генератори, електроінструменти, зварювальні апарати, вогнегасники, тепловентилятори, робочий одяг, набори медичної допомоги, інструменти для проведення відновлювальних робіт тощо.

Допомогу надали іноземні компанії Veolia (Польща), Wien Energie (Австрія), AGFW (Німеччина), Отроковіце (Чехія), Асоціація теплопостачальних компаній (Литва), IGNITIS (Литва) та Oulun Energia (Фінляндія). Європейські енергетики відгукнулись на спільний запит від Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» та КП «Київтеплоенерго» та надіслали гуманітарний вантаж для потреб енергетичної галузі.

«Щиро дякуємо нашим міжнародним партнерам за солідарність та допомогу. Вдячні також Асоціації «Укртеплокомуненерго» та КП «Київтеплоенерго» за можливість організувати цей важливий для Харкова гуманітарний вантаж. Особиста подяка і перевізнику Олександру Козаку, який доставив вантаж на наше підприємство. Сьогодні весь цивілізований світ підтримує Україну та захоплюється мужністю та згуртованістю нашого народу у боротьбі з ворогом. Дякуємо кожному за підтримку та допомогу. Разом переможемо!»,- зазаначили в КП «ХТМ».

Нагадаємо, харківські комунальники ремонтують пошкоджений обстрілами водопровід.