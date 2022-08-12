12.08.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області колишній правоохоронець перейшов на бік ворога

Чоловік активно співпрацював з окупантами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що в місті Вовчанськ колишній правоохоронець почав співпрацювати з російськими окупантами. Він брав активну участь у створенні так званого «відділу поліції» у місті Вовчанськ та обійняв посаду оперуповноваженого.

Крім цього, чоловік разом з російськими військовими вилучив службову автомобіль правоохоронця, який сховав її на подвір’ї будинку. Отримавши бажане, наніс на транспортний засіб латинську літеру «Z» та почав використовувати для роботи на окупантській посаді.

За даним фактом проводиться досудове розслідування слідчими другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Нагадаємо, жителька Харківської області чекала на «визволителів».