Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 878 осіб. Одужало 300 549 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 246 осіб.
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