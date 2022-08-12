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12.08.2022  11:51   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

коронавирус в харькове

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 878 осіб. Одужало 300 549 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 246 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах області: Харківському, Богодухівському та Лозівському.
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 11 серпня.
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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