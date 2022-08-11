11.08.2022 11:38 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 8 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 866 осіб. Одужало 300 542 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 241 особа.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 7 осіб (з них 5 - мешканці міста Харкова). Одна людина захворіла у Богодухівському районі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 10 серпня.