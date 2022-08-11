Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 8 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 866 осіб. Одужало 300 542 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 241 особа.
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Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою. Проте область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план – як і все, що суперечить суворим законам логіки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
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