10.08.2022 10:33 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 14 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 858 осіб. Одужало 300 541 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 234 особи.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 7 осіб (з них 6 - мешканці міста Харкова). Шість чоловік захворіли у Лозовському районі області, одна людина - у Богодухівському районі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 9 серпня.