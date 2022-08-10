Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 14 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 858 осіб. Одужало 300 541 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 234 особи.
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