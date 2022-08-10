10.08.2022 10:57 Рита Парфенова

У Харкові троє чоловіків влаштували стрілянину (фото)

Правоохоронці затримали зловмисників, вилучили зброю та боєприпаси.

Як повідомили РЕДПОСТ у Патрульній поліції, інцидент зі стрііляниною мав місце у Новобаварському районі Харьковаю

Удень 9 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу. Найближчі екіпажі патрульних негайно прибіли на місце й за вказаною адресою виявили трьох чоловіків. Громадяни повністю відповідали опису, наданим заявником.



На прибудинковій території поліцейські знайшли гільзи від пістолетних куль. В будинку інспектори виявили значну кількість предметів, візуально схожих на вогнепальну зброю, гранату, боєприпаси та речовину рослинного походження.





Також на прибудинковій території поліцейські виявили 14 кущів рослини, схожої на коноплі.



Для встановлення обставин події та подальшої кваліфікації дій громадян патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.

Нагадаємо, 45-річний п'яний житель Мерефи вирішив з'ясувати стосунки з колишньою дружиною за допомогою мисливської зброї.