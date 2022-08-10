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10.08.2022  10:57   Рита Парфенова

У Харкові троє чоловіків влаштували стрілянину (фото)

Правоохоронці затримали зловмисників, вилучили зброю та боєприпаси.

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Як повідомили РЕДПОСТ у Патрульній поліції, інцидент зі стрііляниною мав місце у Новобаварському районі Харьковаю

Удень 9 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу. Найближчі екіпажі патрульних негайно прибіли на місце й за вказаною адресою виявили трьох чоловіків. Громадяни повністю відповідали опису, наданим заявником.

На прибудинковій території поліцейські знайшли гільзи від пістолетних куль. В будинку інспектори виявили значну кількість предметів, візуально схожих на вогнепальну зброю, гранату, боєприпаси та речовину рослинного походження.

t.me/patrolpolice_kharkiv t.me/patrolpolice_kharkiv

Також на прибудинковій території поліцейські виявили 14 кущів рослини, схожої на коноплі.

Для встановлення обставин події та подальшої кваліфікації дій громадян патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.

Нагадаємо, 45-річний п'яний житель Мерефи вирішив з'ясувати стосунки з колишньою дружиною за допомогою мисливської зброї.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  стрельба, харьков, полиция
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