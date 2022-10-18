18.10.2022 15:40 Віталій Хінєвіч

Солдата-строковика, який влаштував стрілянину на Дніпропетровщині, очікує суд

Судитимуть солдата-строковика, який вчинив стрілянину на Південмаші на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Повідомляється, що 27 січня 2022 року солдат-строковик був включеним до складу варти з охорони території державного підприємства «ВО Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова».

Вночі він викрав зброю з кімнати, де вона зберігалася і вчинив стрілянину.

Внаслідок цього загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Після скоєного стрілок втік з місця служби разом зі зброєю. Однак, його затримали працівники правоохоронних органів.

Обвинуваченому інкриміновано порушення статутних правил взаємовідносин, вбивство та замах на вбивство двох і більше осіб, викрадення зброї, дезертирство, а також порушення статутних правил вартової служби та незаконне поводження зі зброєю.