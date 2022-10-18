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18.10.2022  15:40   Віталій Хінєвіч

Солдата-строковика, який влаштував стрілянину на Дніпропетровщині, очікує суд

Судитимуть солдата-строковика, який вчинив стрілянину на Південмаші на Дніпропетровщині.

Дніпро стрільба
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
 
Повідомляється, що 27 січня 2022 року солдат-строковик був включеним до складу варти з охорони території державного підприємства «ВО Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова». 
Вночі він викрав зброю з кімнати, де вона зберігалася і вчинив стрілянину.
 
Внаслідок цього загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості.
 
Після скоєного стрілок втік з місця служби разом зі зброєю. Однак, його затримали працівники правоохоронних органів.
 
Обвинуваченому інкриміновано порушення статутних правил взаємовідносин, вбивство та замах на вбивство двох і більше осіб, викрадення зброї, дезертирство, а також порушення статутних правил вартової служби та незаконне поводження зі зброєю.
 
Нагадаємо, у Харківській області відбили атаку рф.
 
Источник:   Офіс Генерального прокурора України
 Тэги:  стрельба, солдат
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