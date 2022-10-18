18.10.2022 08:54 Рита Парфенова

У Харківській області відбили атаку рф (відео)

За добу з 17 на 18 жовтня підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів в районі населеного пункта Берестове Харківської області.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення та завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.



А саме на Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Хатнє, Стариця та Стрілеча.



На Куп’янському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії велися обстріли в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка.



Нагадаємо, минулої доби в Куп‘янському районі області сталася пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів. Горів торговельний об‘єкт та автомобіль.