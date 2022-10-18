У Харкові зупинялося метро

Вранці 18 жовтня припинено рух поїздів у Харківському метрополітені.
«У зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену», – йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, вранці 17 жовтня після спрацювання захисної автоматики рух поїздів харківського метрополітену було зупинено на декілька годин.
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Намагайтеся не зациклюватися на обставинах, що створюють ті чи інші ситуації. Дійте, щоб отримати потрібний результат, а розбиратиметеся потім.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.
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