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18.10.2022  08:34   Рита Парфенова

У Харкові зупинялося метро

Вранці 18 жовтня припинено рух поїздів у Харківському метрополітені.


t.me/kh_metro
UPD Станом на 8.44 рух лініями Харківського метрополітену відновлено.
 
Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

«У зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену», – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, вранці 17 жовтня після спрацювання захисної автоматики рух поїздів харківського метрополітену було зупинено на декілька годин.

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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