18.10.2022 08:22 Рита Парфенова

У Харкові пролунав мощний вибух

Близько 8.20 ранку 18 жовтня ворог завдав ударів по Харкову.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові лунає серія вибухів.

Перший гучний вибух пролунав близко двадцяти хвилин на дев’яту ранку, ймовірні ще удари російських військових по Харкову.

Містян та жителій області закликають находитися в укриттях.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова, у місті пролунали дві серії вибухів.



«По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», – написав він.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 17 на 18 жовтня зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.