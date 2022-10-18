У Харкові пролунав мощний вибух

Близько 8.20 ранку 18 жовтня ворог завдав ударів по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові лунає серія вибухів.
Перший гучний вибух пролунав близко двадцяти хвилин на дев’яту ранку, ймовірні ще удари російських військових по Харкову.
Містян та жителій області закликають находитися в укриттях.
Як повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова, у місті пролунали дві серії вибухів.
«По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», – написав він.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 17 на 18 жовтня зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
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Намагайтеся не зациклюватися на обставинах, що створюють ті чи інші ситуації. Дійте, щоб отримати потрібний результат, а розбиратиметеся потім.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.
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