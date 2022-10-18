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18.10.2022  08:22   Рита Парфенова

У Харкові пролунав мощний вибух

Близько 8.20 ранку 18 жовтня ворог завдав ударів по Харкову.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові лунає серія вибухів.

Перший гучний вибух пролунав близко двадцяти хвилин на дев’яту ранку, ймовірні ще удари російських військових по Харкову.

Містян та жителій області закликають находитися в укриттях.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова, у місті пролунали дві серії вибухів.

«По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», – написав він.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 17 на 18 жовтня зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

 

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, хова, агрессия россии
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