Харків на ранок 18 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 17 на 18 жовтня зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 18 жовтня.
Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилася в Куп‘янському районі області. Горів торговельний об‘єкт та автомобіль.
Загалом за добу з 17 по 18 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:
8 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язана з веденням бойових дій;
4 – на аварійно-рятувальні роботи;
14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
5 – інший виїзд.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1428 вибухонебезпечних предметів.
Співробітники ДСНС продовжують забезпечувать населення на деокупованих територіях питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп'янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 50 т води, у т.ч. 16 т питної.
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Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.
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