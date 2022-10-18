18.10.2022 08:10 Рита Парфенова

Харків на ранок 18 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 17 на 18 жовтня зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 18 жовтня.

Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилася в Куп‘янському районі області. Горів торговельний об‘єкт та автомобіль.



Загалом за добу з 17 по 18 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язана з веденням бойових дій;

4 – на аварійно-рятувальні роботи;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

5 – інший виїзд.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1428 вибухонебезпечних предметів.



Співробітники ДСНС продовжують забезпечувать населення на деокупованих територіях питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп'янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 50 т води, у т.ч. 16 т питної.