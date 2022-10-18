18.10.2022 07:30 Рита Парфенова

18 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.

Цей День було засновано 18 жовтня 2007 року Європейським парламентом як день консолідації діяльності щодо підвищення рівня поінформованості про феномен торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, небайдужість громадськості до цього явища та візуалізації проблеми на глобальному рівні.



Боротьбу з торгівлею людьми визначено одним із пріоритетних напрямів роботи Уряду України у сфері захисту прав людини. у 2011 році було ухвалено Закон України «Про протидію торгівлі людьми»; внесено зміни до Кримінального кодексу України, які привели ухвалу «торгівля людьми» у відповідність до вимог Європейської конвенції; передбачено кримінальну відповідальність за торгівлю людьми.



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18 жовтня відзначається свято всіх, хто небайдужий до солодощів. Всесвітній день цукерок об'єднав не лише тих, хто не може відмовити собі в задоволенні з'їсти улюблену цукерку, а й тих, хто має безпосереднє відношення до процесу виробництва цих ласощів.



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Також щорічно 18 жовтня відзначається День краватки. Назва свята нерідко згадується із приставкою Всесвітній чи Міжнародний. Незважаючи на відсутність офіційного статусу всесвітнього свята, він завойовує все більше шанувальників і продовжує набирати популярності у різних країнах.

Також цього дня

В 1741 народився П'єр Шодерло Де Лакло, французький письменник, автор гучного (свого часу) роману в листах «Небезпечні зв'язки». До речі, улюблений багатьма художній фільм «Жорстокі ігри» було знято за мотивами цього роману. Хоча, існує і достовірніша екранізація з Умою Турман в одній з головних ролей.



1867 – Аляска перейшла від Росії США. Вартість угоди становила 7,2 мільйона доларів. До 1884 року Аляска перебувала у віданні військового міністерства США, у 1884–1912 стала округом, потім – територією, і з 1959-го – штатом США. 18 жовтня вважається у США днем ​​Аляски.



1896 – у «Нью-Йорк Джорнел» з'явилися перші комікси.



1926 – народився Чак Беррі (справжнє ім'я Чарльз Едвард Андерсон Беррі), американський гітарист, співак та композитор, піонер рок-н-ролу.



1934 – народився Кір Буличов (справжнє ім'я – Ігор Всеволодович Можейко), радянський письменник-фантаст, літературний тато Аліси Селезньової.



1938 – у Харкові народився Вадим Мулерман, естрадний співак (баритон). Під час народження у документах помилково записано ім'я «Володимир». У 1960-х роках – один із найпопулярніших естрадних співаків у СРСР.



1960 – народився Жан-Клод Ван Дамм (справжнє ім'я Жан-Клод Камілл Франсуа Ван Варенберг), американський актор бельгійського походження, сценарист і навіть кінорежисер.



1967 – радянський космічний апарат "Венера-4" успішно сів на поверхню Венери. Таким чином, вперше здійснилася м'яка посадка на іншу планету.



1995 – Україна вступила до Ради Європи.



1996 – засновано Конституційний Суд України.

Прикмети дня

18 жовтня вшановується пам'ять святої Харитини. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то зима буде холодною. Цього дня дівчата та жінки починають ткати полотна, а чоловіки катати шерсть на валянки. Нитка, виткана 18 жовтня, називали "животворною". Її пов'язували на ліве зап'ястя, щоб захиститися від псування та пристріту.



Існує повір'я, що в Харитинін день, категорично не можна лінуватися, інакше не уникнути сімейних негараздів.



Не можна у цей день місце проживання чи роботи. Навіть пошук нового місця краще відкласти на добу.



Слід уникати почуття заздрості. Інакше можна викликати лихо.

Іменини відзначають

Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Євдоким, Єремей, Єрмоген, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олексій, Петро, ​​Тихін, Філарет, Філіпп, Харітіна.