    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Студент харківського ВНЗ постраждав під час ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі
19.01.2023  14:19   Рита Парфенова

Студент харківського ВНЗ постраждав під час ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі

Студент 2-го курсу фізфаку ХНУ мешкав у під'їзді, куди влучила російська ракета.

Новини Харкова: студент ХНУ постраждав від ракетного удару по Дніпру

Про це розповіли у Каразинському національного університеті, повідомляє РЕДПОСТ.

"На жаль, у дуже скрутну ситуацію потрапив студент 2-го курсу нашого факультету Безщасний Богдан. Його квартира знаходилася в під'їзді, який був зруйнований. Наразі у Богдана залишився лише паспорт і мама, яка перенесла операцію по видаленню міометричних вузлів матки", — розповіли у ХНУ ім. Каразіна.

У Мережі закликають допомогти Богдану фінансово.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в місті Дніпро загинула студентка НТУ «ХПІ» Ліана Ноніашвілі та її мати.


Источник:   ХНУ
 Тэги:  ракетный удар, днепр, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.12 Надзвичайні події Ворог б’є з Ураганів й артилерії по містам та селам Харківщини (фото) 16.12 Надзвичайні події У Харкові - вибухи. Зникає світло 16.12 Надзвичайні події Про обстріли Харкова й Куп’янська з пожежами та без – в оперативному зведенні ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 