19.01.2023 14:19 Рита Парфенова

Студент харківського ВНЗ постраждав під час ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі

Студент 2-го курсу фізфаку ХНУ мешкав у під'їзді, куди влучила російська ракета.

Про це розповіли у Каразинському національного університеті, повідомляє РЕДПОСТ.



"На жаль, у дуже скрутну ситуацію потрапив студент 2-го курсу нашого факультету Безщасний Богдан. Його квартира знаходилася в під'їзді, який був зруйнований. Наразі у Богдана залишився лише паспорт і мама, яка перенесла операцію по видаленню міометричних вузлів матки", — розповіли у ХНУ ім. Каразіна.



У Мережі закликають допомогти Богдану фінансово.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в місті Дніпро загинула студентка НТУ «ХПІ» Ліана Ноніашвілі та її мати.



