Студент харківського ВНЗ постраждав під час ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі

Студент 2-го курсу фізфаку ХНУ мешкав у під'їзді, куди влучила російська ракета.
Про це розповіли у Каразинському національного університеті, повідомляє РЕДПОСТ.
"На жаль, у дуже скрутну ситуацію потрапив студент 2-го курсу нашого факультету Безщасний Богдан. Його квартира знаходилася в під'їзді, який був зруйнований. Наразі у Богдана залишився лише паспорт і мама, яка перенесла операцію по видаленню міометричних вузлів матки", — розповіли у ХНУ ім. Каразіна.
У Мережі закликають допомогти Богдану фінансово.
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в місті Дніпро загинула студентка НТУ «ХПІ» Ліана Ноніашвілі та її мати.
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