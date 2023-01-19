19.01.2023 14:10 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальні служби наводять лад на вулицях міста

Комунальники стежать за чистотою та виконують різні роботи з благоустрою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема працівники комунального підприємства «Харківзеленбуд» обрізають дерева та вирубують поросль на вул. Плеханівській, вздовж заводу ім. Малишева.

В свою чергу працівники КП «Харківблагоустрій» наводять лад на безгоспних територіях на вул. Киргизькій та у районі Комунального ринку, а бригади КП «Шляхрембуд» виконують роботи з прибирання під бортом на вул. Киргизькій.

Також у Слобідському районі продовжують закривати контури житлових будинків та ремонтувати покрівлі. Зокрема, фахівці КП «Харківжитлобуд» проводять відновлювальні роботи на вул. Фесенківській та вул. Плеханівській.



