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19.01.2023  14:10   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальні служби наводять лад на вулицях міста

Комунальники стежать за чистотою та виконують різні роботи з благоустрою.

Харківські комунальнки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема працівники комунального підприємства «Харківзеленбуд» обрізають дерева та вирубують поросль на вул. Плеханівській, вздовж заводу ім. Малишева.
 
В свою чергу працівники КП «Харківблагоустрій» наводять лад на безгоспних територіях на вул. Киргизькій та у районі Комунального ринку, а бригади КП «Шляхрембуд» виконують роботи з прибирання під бортом на вул. Киргизькій.  
 
Харківські комунальники
  
Також у Слобідському районі продовжують закривати контури житлових будинків та ремонтувати покрівлі. Зокрема, фахівці КП «Харківжитлобуд» проводять відновлювальні роботи на вул. Фесенківській та вул. Плеханівській.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають серйозну аварію у житловому районі міста.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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