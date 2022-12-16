Про обстріли Харкова й Куп’янська з пожежами та без – в оперативному зведенні ДСНС

У Харківській області за добу з 15 по 16 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів. Також два рази рятувальні підрозділи Харькова та області виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 грудня.
Пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Куп'янському районі на території Курилівської громади. Там горів приватний будинок на площі 60 кв.м. Протягом години бійці 44-ї ДПРЧ впорались з вогнем. Постраждалих немає.
У м. Куп’янську ворожий боєприпас потрапив у землю, пошкодивши водогін та газогін середнього тиску. Пожежі не було.
Ще один ракетний удар без пожежі траписвя у Холодногірському районі Харкова. Ракети потрапили в об’єкт, що не експлуатувався. Постраждалих немає.
Також рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 4 рази надавали допомогу водіям вантажівок, які не могли подолати складні ділянки доріг.
Загалом за добу з 15 по 16 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 175 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 23 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, жителів Харькова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
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