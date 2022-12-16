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16.12.2022  08:28   Рита Парфенова

Про обстріли Харкова й Куп’янська з пожежами та без – в оперативному зведенні ДСНС

У Харківській області за добу з 15 по 16 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів. Також два рази рятувальні підрозділи Харькова та області виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не трапилось пожеж.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 грудня.

Пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Куп'янському  районі на території Курилівської громади. Там горів приватний будинок на площі 60 кв.м. Протягом години бійці 44-ї ДПРЧ впорались з вогнем. Постраждалих немає.

У м. Куп’янську ворожий боєприпас потрапив у землю, пошкодивши водогін та газогін середнього тиску.  Пожежі не було.

Ще один ракетний удар без пожежі траписвя у Холодногірському районі Харкова. Ракети потрапили в об’єкт, що не експлуатувався. Постраждалих немає.

Також рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 4 рази надавали допомогу водіям вантажівок, які не могли подолати складні ділянки доріг.

Загалом за добу з 15 по 16 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

  • 8 – на ліквідацію пожеж; 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;
  • 14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 1 – чергування;
  • 3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 175 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма  рятувальники доставили 23 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо, жителів Харькова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  ракетный удар, пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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