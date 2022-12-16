Харків’ян попередили про можливі ракетні удари

Жителів міста та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив цивільне населення про можливі ракетні удари, передає РЕДПОСТ.
«Увага, шановні жителі Харкова та області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях», – написав він.
ЗМІ повідомляють про запуски ракет X-101 стратегічною авіацією росії з південно-східної частини.
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Будь-які спроби натиснути на когось можуть спричинити рішучу відсіч. Намагайтеся викликати симпатію в опонента, це схиляє його на ваш бік.
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