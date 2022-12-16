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16.12.2022  08:05   Рита Парфенова

Харків’ян попередили про можливі ракетні удари

Жителів міста та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.


Фото з відкритих джерел

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив цивільне населення про можливі ракетні удари, передає РЕДПОСТ.

«Увага, шановні жителі Харкова та області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях», – написав він.

ЗМІ повідомляють про запуски ракет X-101 стратегічною авіацією росії з південно-східної частини.

 

 

Тэги:  ракетный удар, харьков, хова, агрессия россии
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