16.12.2022 07:30 Рита Парфенова

16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Цього року на третю п'ятницю грудня випали одразу два свята, присвячені саморозвитку та пізнанню своєї особистості.

16 грудня відзначається День підкорення вершин. Спочатку дату ініціювали любителі екстремального відпочинку, які відзначали цього дня нові підкорені висоти. Але пізніше День набув більш широкого значення і проникнув у повсякденне життя як синонім досягнення мети. А ще це дата – привід зібратися з силами та думками тим, хто постійно відкладає щось на завтрашній день.



Кожну третю п'ятницю грудня відзначається неофіційне свято, яке називається День невдахи або День аутсайдера. Традиційно в День невдахи окремі сайти та форуми збирають тих, хто відносить себе до людей, чиї провали вже стали невід'ємною частиною їхнього життя. Організатори Дня пропонують людям ділитися своїми невдачами, слухати інших і, можливо, зрозуміти, що їхня проблема зовсім і не така страшна, як те, що вони почують від побратимів на тему обговорення.

Прикмети дня

За народним календарем 16 грудня – день Івана (Іоанна)

Молчальника. Цього дня потрібно було якнайменше говорити і навіть писати. Взагалі слова без зайвої потреби у цей день намагалися не вживати.



Суперечки та конфлікти потрібно було оминати. Наприклад, якщо 16 грудня посваритися із дружиною, то весь наступний рік міг пройти у скандалах.



Люди вірили, що мовчання у цей день не лише позбавить негараздів, а й приверне до людини удачу. Намагалися менше розповідати про себе, щоб уникнути безглуздя та чуток. Безмовник вважався хорошим днем, щоб позбутися фальшивих зв'язків, хибних друзів і настирливих людей.



У цей день, закінчивши роботу, люди намагалися лягти спати раніше, щоб не сидіти у темних кімнатах. Існувало повір'я, що нечиста сила в Іванів день може поцупити голос. Ніч з 16 на 17 грудня у селян асоціювалася з потойбічним світом. Вірили, що з півночі і до третьої години ночі нечисть вирує і це найнебезпечніший час для людини.

Також цього дня

1770 року народився Людвіг ван Бетховен, німецький композитор, диригент і піаніст, один з найзнаменитіших і важливих композиторів історії музики, спадщина якого мала визначальний вплив на подальший розвиток цього мистецтва.



1773 – відбулося "Бостонське чаювання" – американські колоністи викинули в гавань Бостона ящики з чаєм на знак протесту проти введеного Великобританією податку на чай.



1775 – народилася Джейн Остін, англійська письменниця, що вважається класиком західної літератури.



1866 – народився Василь Кандинський, живописець, графік і теоретик мистецтва, основоположник абстракціонізму (пом. 1944).



1899 – засновано футбольний клуб «Мілан».



1917 – Центральна Рада оголосила про друк українських грошових знаків.



1917 – народився сер Артур Чарльз Кларк, англійський письменник-фантаст, учений-футуролог, винахідник, співавтор (зі Стенлі Кубриком) фільму «Космічна одіссея 2001» (пом. 2008).



1928 – народився Філіп К. Дік, американський письменник-фантаст.



1946 – народився Бенні Андерссон, шведський композитор, музикант, учасник гурту АББА.



1946 – Крістіан Діор відкрив у Парижі модний будинок зі штатом із 85 співробітників. У лютому 1947 року була представлена перша та найзнаменитіша колекція легендарного кутюр'є. Подіумом йшли чарівні манекенниці в пишних сукнях із затягнутою талією і високо піднятим бюстом. Образ «прекрасної пані» від Діора кардинально відрізнявся від аскетичної моди воєнної доби. Незабаром у Діора побажали одягатися найбагатші та найвідоміші клієнтки, від членів європейських монарших прізвищ до голлівудських зірок.



1947 – Вільям Шоклі, Джон Бардін та Уолтер Браттейн у лабораторіях Bell Labs вперше створили діючий біполярний транзистор.



1970 – прийнято Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.)



1979 – людина вперше подолала звуковий бар'єр, пересуваючись поверхнею Землі. Американський автогонщик Стен Барретт на своєму Вudweiser Rocket промчав полігоном військово-повітряної бази "Едвардс" зі швидкістю 739,666 миль на годину. Згідно з офіційним звітом, задні колеса буквально відскакували від землі і Барретта витрусило із сидіння задовго до кінця пробігу. Рекорд визнаний не був – поїздку потрібно було здійснити "туди й назад", а він проїхав лише в один бік.



1982 – народилася Ганна Седокова, українська поп-співачка, телеведуча, актриса. Колишній соліст «золотого складу» російсько-українського жіночого поп-гурту «ВІА Гра».



1991 – Турецька Республіка визнала незалежність України.



2014 – Росія розірвала двосторонню угоду зі США від 1991 року щодо співробітництва у сфері контролю за ядерними відходами. Згідно з цією угодою, яка весь час залишалася секретною, США допомагали Росії у забезпеченні безпеки зберігання збройових урану та плутонію, щоб запобігти їх розкраданню та попаданню на чорний ринок ядерних матеріалів. США інвестували у відповідну російську інфраструктуру понад 2 млрд. доларів.

Іменини відзначають:

Андрій, Гаврило, Георгій, Єфрем, Іван, Микола, Сава, Федір.