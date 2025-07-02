02.07.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 2 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні день буде насиченим подіями та емоціями, особливо сприятливим для інтелектуальної діяльності. Уникайте надмірної прискіпливості та необережних висловлювань.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки гороскопу радять Овну не поспішати з ухваленням серйозних рішень – краще витратити час на збирання «доказової бази». Ймовірно, Овен щось не врахував або не володіє повною інформацією. Щоб уникнути помилок, йому варто зібрати всі частини пазлу: поговорити з обізнаними людьми, знайти відповіді на запитання, звернутись до книжок, вивчити факти. І лише після цього Овен може сміливо йти в бій.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки радять Тельцю зазирнути в себе і замислитися над тим, чи не зайшов він у глухий кут у якомусь питанні? Можливо, це так, але Телець боїться собі в цьому зізнатися? Неважливо, якої галузі стосується питання – дружби, роботи, грошей чи кохання. Час займатися самообманом минуло, настав час поглянути в обличчя фактам. Якщо, проаналізувавши події, Телець зрозуміє, що зайшов не туди – не страшно. Хороший день для того, щоб позбутися ілюзій та з усіх можливих варіантів вибрати правильний шлях.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам дізнатися якусь людину краще. Не обов'язково йдеться про романтичне знайомство, цією людиною може виявитися і знайомий, і колега, і навіть випадковий попутник. У спілкуванні Близнюки керуватимуться логікою, а не емоціями, тож у них є шанс дізнатися максимум інформації про будь-кого. Замість звичайної розмови ні про що Близнюки можуть випитати факти біографії та пристрасті співрозмовника, а також поділитися своїми, вивівши відносини з ним на новий виток. У майбутньому це обіцяє стати у нагоді Близнюкам.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки радять Раку втекти від суєти, щоб залишитися віч-на-віч зі своїми думками – день схиляє його до того, щоб слухати своє серце. Філософськи налаштований Рак може сміливо ставити будь-які питання – є велика ймовірність того, що, зазирнувши в себе, він отримає відповідь. Не треба боятися навіть таких глобальних питань, як «Чого я хочу від життя?», «Куди йду?», «Що робити далі?». Відповіді на них існують, і в глибині душі Раку вони вже відомі, залишилося зізнатися собі.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Запорука успіху Лева у справах – це вміння об'єктивно оцінювати свої сили. Протягом дня може виникнути ситуація, коли йому потрібна консультація фахівця. Можливо, Леву не вистачатиме інформації для роботи, а можливо, йдеться про застуду та звернення до лікаря. Так чи інакше, Леву слід пам'ятати про те, що одна голова добре, а дві краще. Якби кожен розраховував лише на себе, ми досі жили б у сирих первісних печерах.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може відчувати бажання як слід подискутувати! Кажуть, що будь-яка жінка з нічого може зробити три речі: капелюшок, салат та скандал. Діва ж проігнорує перші дві, зосередившись на останній. Її бойовий настрій загрожує вилитися у суперечки – бажання Діви довести оточуючим свою правоту буде непереборним. Єдиний вихід для оточуючих – це погодитись з аргументами Діви: якщо її інтелектуальну перевагу визнають, Діва буде повністю задоволена.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези здатні відчувати невпевненість у всьому, за що вони беруться, і це не найкраще позначиться на їхніх справах. Навіть якщо все йде гладко, Терези здатні відчувати масу коливань! Через це можливі затримки та пробуксування. Щоб уникнути проблем, Терезам необхідно з самого ранку налаштуватися на активний, діловий лад, розпочавши день із зарядки та контрастного душу. Невпевненість зніме як рукою, а життя заграє новими фарбами!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон матиме шанс взяти на себе якісь нові зобов'язання, які принесуть йому нові перспективи. Мова може йти про пропозицію руки і серця, нову ділянку робіт, новий виток кар'єри тощо. Втім, навіть якщо цього не станеться, Скорпіон може мати справу з ідеєю чи ситуацією, яка згодом виведе його життя на нову висоту. Зірки радять Скорпіонові не боятися нових обов'язків та зобов'язань: шкурка вичинки варта. Тим більше, якщо ця овчинка – ціле золоте руно.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець зможе, якщо захоче, блиснути своїми знаннями у будь-якій розмові! Зірки наділяють його комунікабельністю та вмінням невимушено демонструвати співрозмовнику свою ерудицію. Це дозволить йому вигідно себе показати, наприклад, скласти іспит, підкорити своєю начитаністю співрозмовника, провести переговори, подати новий проект. В інтелектуальному спілкуванні Стрільцю не буде рівних, а ерудиція буде актуальна у всьому, навіть у коханні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Є велика ймовірність того, що Козеріг захоче зайнятися облаштуванням свого будинку чи іншого особистого простору: машини, дачі, робочого місця. Більше того, господарність, що прокинулася в ньому, вимагатиме негайно підключити до цього інших – ідеї Козерога про облаштування побуту можуть відрізнятися глобалізмом, так що самотужки йому не обійтися. Близьким Козерога пощастить, якщо він обмежиться лише генеральним прибиранням – зі своїм розмахом цілком здатний затіяти і капітальний ремонт.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Душа Водолія вимагатиме інтелектуальних та філософських розмов, тому головною метою для нього стануть пошуки гідного співрозмовника. Втім, навіть якщо Водолія такого не знайде, зірки обіцяють, що він все одно реалізує свою потребу в цікавому спілкуванні. Навіть проста дружня розмова Водолій здатна звести до інтелектуальної суперечки або азартного змагання в ерудиції! Водолій налаштований сперечатися до хрипоти, але важливим буде не стільки результат, скільки сам процес емоційного обміну думками.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Цей день Рибам варто присвятити розробці планів, особливо тих, які приємно гріють їхню душу або гаманець. У будь-яких проектах, пов'язані з грошима та розумними способами їх витратити, зірки передвіщають Рибам успіх, будь то фінансові вкладення, рішення про розширення бізнесу або плани про те, куди з'їздити у відпустку. Мозок Риб обіцяє працювати чітко та конструктивно, виробляючи ідеї, чия головна перевага – практичність.