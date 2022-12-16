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16.12.2022  09:09   Рита Парфенова

У Харкові - вибухи. Зникає світло

Вранці 16 грудня військові рф наносять ракетні удари по Харькову та області.


Фото з відкритих джерел

Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Харківський міський голова Ігор Терехов зайважив, що у Харкові вибухи другий день поспіль. «Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об'єкт. Можуть бути проблеми з електрикою», – написав він.

В місцевих пабликах харків’яни повідомляють про зникнення світла у районах міста.

Нагадаємо, жителів Харькова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

 

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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