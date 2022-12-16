У Харкові - вибухи. Зникає світло

Вранці 16 грудня військові рф наносять ракетні удари по Харькову та області.
Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Харківський міський голова Ігор Терехов зайважив, що у Харкові вибухи другий день поспіль. «Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об'єкт. Можуть бути проблеми з електрикою», – написав він.
В місцевих пабликах харків’яни повідомляють про зникнення світла у районах міста.
Нагадаємо, жителів Харькова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
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Будь-які спроби натиснути на когось можуть спричинити рішучу відсіч. Намагайтеся викликати симпатію в опонента, це схиляє його на ваш бік.
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