16.12.2022 09:09 Рита Парфенова

У Харкові - вибухи. Зникає світло

Вранці 16 грудня військові рф наносять ракетні удари по Харькову та області.



Фото з відкритих джерел

Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Харківський міський голова Ігор Терехов зайважив, що у Харкові вибухи другий день поспіль. «Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об'єкт. Можуть бути проблеми з електрикою», – написав він.

В місцевих пабликах харків’яни повідомляють про зникнення світла у районах міста.

Нагадаємо, жителів Харькова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.