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16.12.2022  09:20   Рита Парфенова

У Харкові зупинилося метро

Вранці 16 грудня припинено рух поїздів на всіх гілках Харківського метрополітену.


t.me/kh_metro

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

«Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену», - йдеться в повідомленні.
 
Також повідомляється, що внаслідок  ракетного обстрілу вранці 16 грудня Харьків повністю знеструмлено.
 

Нагадаємо, вранці 16 грудня військові рф наносять ракетні удари по Харькову та області.

 

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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