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16.12.2022  09:35   Віталій Хінєвіч

Ракетний обстріл: що відомо

Жителів Харківської області попередили про перебої з електропостачанням.

 Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова. 
 
Ігор Терехов повідомив, що Харків знеструмлений, але працюють усі «Пункти Незламності», де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет.
 
У свою чергу, голова ХОВА Олег Синєгубов додав, що є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі.
 
За попередньою інформацією, без постраждалих.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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