16.12.2022 09:35 Віталій Хінєвіч

Ракетний обстріл: що відомо

Жителів Харківської області попередили про перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Ігор Терехов повідомив, що Харків знеструмлений, але працюють усі «Пункти Незламності», де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет.

У свою чергу, голова ХОВА Олег Синєгубов додав, що є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі.

За попередньою інформацією, без постраждалих.