Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 23 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 652 осіб. Одужало 307 326 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1064 особи.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 грудня.
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Будь-які спроби натиснути на когось можуть спричинити рішучу відсіч. Намагайтеся викликати симпатію в опонента, це схиляє його на ваш бік.
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