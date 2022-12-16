16.12.2022 09:50 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 грудня



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 23 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 652 осіб. Одужало 307 326 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1064 особи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 грудня.