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16.12.2022  09:50   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 грудня

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 23 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 652 осіб. Одужало 307 326 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1064 особи.

Коронавірус Харків

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 грудня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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