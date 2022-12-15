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15.12.2022  10:08   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 24 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 629 осіб. Одужало 307 300 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1067 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 7 осіб (із них 6 - мешканці міста Харкова). По п’ять позитивних результати зареєстровано у Красноградському та Лозівському, три - у Куп’янському, два - у Чугуївському, по одному - у Богодухівському та  Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 14 грудня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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