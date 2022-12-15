Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 24 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 629 осіб. Одужало 307 300 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1067 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 7 осіб (із них 6 - мешканці міста Харкова). По п’ять позитивних результати зареєстровано у Красноградському та Лозівському, три - у Куп’янському, два - у Чугуївському, по одному - у Богодухівському та Ізюмському районах області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 14 грудня.
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