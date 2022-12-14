14.12.2022 10:37 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 15 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 605 осіб. Одужало 307 263 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1081 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 15 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Вісім позитивних результати зареєстровано у Красноградському, два - у Богодухівському, по одному - у Лозівському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 13 грудня.