    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 грудня
14.12.2022  10:37   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 15 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 605 осіб. Одужало 307 263 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1081 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 15 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Вісім позитивних результати зареєстровано у Красноградському, два - у Богодухівському, по одному -  у Лозівському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 13 грудня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.12 Надзвичайні події Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 13 грудня 10.12 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 грудня 09.12 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 грудня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 