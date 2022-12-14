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14.12.2022  10:11   Рита Парфенова

Метрополітен Харкова працює в повному обсязі

Рух потягів Салтівською лінією Харківсього метрополітену виконується в повному обсязі.

Харківський метрополітен

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Харківського метрополітену.

«Рух Салтівською лінією Харківського метрополітену виконується у повному обсязі: від станції «Історийчний музей» до станції «Героїв праці» та у зворотньому напрямку», – розповіли у перевізника.

Нагадуємо, с 10 години ранку 14 грудня потяги Харківського метрополітену не курсували далі станції «Академіка Барабашова».

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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