14.12.2022 10:11 Рита Парфенова

Метрополітен Харкова працює в повному обсязі

Рух потягів Салтівською лінією Харківсього метрополітену виконується в повному обсязі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Харківського метрополітену.

«Рух Салтівською лінією Харківського метрополітену виконується у повному обсязі: від станції «Історийчний музей» до станції «Героїв праці» та у зворотньому напрямку», – розповіли у перевізника.

Нагадуємо, с 10 години ранку 14 грудня потяги Харківського метрополітену не курсували далі станції «Академіка Барабашова».