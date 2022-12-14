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14.12.2022  09:50   Рита Парфенова

Рятівники надали допомогу двум швидким та трьом вантажівкам

Через непогоду на дорогах Харьковської області застрягли дві швидких допомоги та три вантажівки

гсчс

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 4 рази надавали допомогу водіям, які опинились у складних ситуаціях через погодні умови.

Загалом було вивільнено зі складних ділянок доріг 3 вантажівки та 2 карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов на Харківщині був оголошений жовтий рівень небезпеки.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  застрял в сугробе, гсчс, харьков, агрессия россии
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