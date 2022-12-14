14.12.2022 09:50 Рита Парфенова

Рятівники надали допомогу двум швидким та трьом вантажівкам

Через непогоду на дорогах Харьковської області застрягли дві швидких допомоги та три вантажівки

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 4 рази надавали допомогу водіям, які опинились у складних ситуаціях через погодні умови.

Загалом було вивільнено зі складних ділянок доріг 3 вантажівки та 2 карети швидкої допомоги.