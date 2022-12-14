Рятівники надали допомогу двум швидким та трьом вантажівкам

Через непогоду на дорогах Харьковської області застрягли дві швидких допомоги та три вантажівки
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.
Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 4 рази надавали допомогу водіям, які опинились у складних ситуаціях через погодні умови.
Загалом було вивільнено зі складних ділянок доріг 3 вантажівки та 2 карети швидкої допомоги.
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