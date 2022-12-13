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13.12.2022  18:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині погіршення погодних умов: оголошено жовтий рівень небезпеки

За повідомленням синоптиків, 13 грудня 2022 року на території Харківщини очікується сильна хуртовина, посилення вітру та ожеледиця.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, на Харківщині оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
 
Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту на дорогах, тож водіям та пішоходам необхідно бути уважними та обережними.
 
Варто заздалегідь:
  • перевірити технічний стан автомобіля,
  • користуватись пасками безпеки,
  • не перевищувати швидкість,
  • дотримуватись безпечної дистанції та правил паркування,
  • відмовитися від ризикованих маневрувань.
 
Пішоходам слід переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертаючі елементи.
 
Шановні водії та пішоходи! У разі надзвичайної ситуації на дорозі одразу ж звертайтеся на лінію 102, або ж повідомляйте про критичні ситуації аварійні служби.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  опасность, погода, харьков
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