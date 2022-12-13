13.12.2022 18:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині погіршення погодних умов: оголошено жовтий рівень небезпеки

За повідомленням синоптиків, 13 грудня 2022 року на території Харківщини очікується сильна хуртовина, посилення вітру та ожеледиця.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, на Харківщині оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту на дорогах, тож водіям та пішоходам необхідно бути уважними та обережними.

Варто заздалегідь:

перевірити технічний стан автомобіля,

користуватись пасками безпеки,

не перевищувати швидкість,

дотримуватись безпечної дистанції та правил паркування,

відмовитися від ризикованих маневрувань.

Пішоходам слід переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертаючі елементи.

Шановні водії та пішоходи! У разі надзвичайної ситуації на дорозі одразу ж звертайтеся на лінію 102, або ж повідомляйте про критичні ситуації аварійні служби.