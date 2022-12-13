На Харківщині погіршення погодних умов: оголошено жовтий рівень небезпеки

За повідомленням синоптиків, 13 грудня 2022 року на території Харківщини очікується сильна хуртовина, посилення вітру та ожеледиця.
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Сьогодні не надто довіряйте логіці (вона здатна вас підвести), у грошових справах будьте особливо обережні. І головне – намагайтеся стримувати раптові пориви.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде сильний сніг.
13 грудня православні вшановують Андрія Первозванного – апостола Ісуса Христа, який був першим із дванадцяти, покликаний Спасителем.
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