13.12.2022 17:35 Дмитро Колонєй

У Харкові відновлюєтся гаряче водопостачання на Північній Салтівці

Про це інформують комунальники Харкова.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», бригади підприємства обладнали котельню «Північ-1» генератором, який зможе забезпечити повноцінну роботу об’єкта за відсутності електропостачання.

Котельню, яка потрапила під масовані ворожі обстріли, ще влітку модернізували за проєктом Світового банку. Це дозволило суттєво скоротити споживання енергії, що особливо актуально в умовах війни. Початок робіт на цій котельні затримався щонайменше на місяць, але тепло в будинки подали вчасно.

На Північній Салтівці зараз продовжують відновлювати гаряче водопостачання. Головною проблемою залишаються пошкодження внутрішньоквартальної мережі і комунікацій у будинках. За словами заступника технічного директора КП «ХТМ» Олексія Луки, щоб якісно подати гарячу воду, будинок має бути заселений на 80%. Це необхідно для усунення дефектів на внутрішньобудинкових комунікаціях. Інакше пуск води може спричинити затоплення.