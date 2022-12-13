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13.12.2022  17:10   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 14 грудня

Синоптики прогнозують похмуру погоду із проясненнями.

Погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 14 грудня буде хмарно з проясненнями, вночі у Сумській, Полтавській, Харківській, та Луганській областях, вдень на Закарпатті, в Карпатах та на Львівщині сніг; на решті території без істотних опадів. На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця.
 
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с та хуртовина.
 
Температура протягом доби 1-6° морозу; вночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та на півночі Одеської областей 6-11° морозу, вдень на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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