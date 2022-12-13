13.12.2022 17:10 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 14 грудня

Синоптики прогнозують похмуру погоду із проясненнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 14 грудня буде хмарно з проясненнями, вночі у Сумській, Полтавській, Харківській, та Луганській областях, вдень на Закарпатті, в Карпатах та на Львівщині сніг; на решті території без істотних опадів. На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с та хуртовина.

Температура протягом доби 1-6° морозу; вночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та на півночі Одеської областей 6-11° морозу, вдень на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла.