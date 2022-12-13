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13.12.2022  17:00   Дмитро Колонєй

Харківські єдиноборці стали чемпіонами світу

Харківські спортсмени завоювали золоті нагороди світової першості з бойового джиу-джитсу.


Харківські єдиноборці стали чемпіонами світу
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учень школи №76 Георгій Удесіані та учень школи №162 Андрій Кочін стали чемпіонами світу з бойового джиу-джитсу.  
  
За інформацією Адміністрації Новобаварського району, змагання проходили у місті Мальграт-де-Мар (Іспанія).  
  
«Пишаємося нашими дітьми-спортсменами, які на своєму фронті гідно представляють нашу країну та поповнюють скарбничку перемог Новобаварського району!» - зазначили там.
 
Нагадаєио, раніше ми писали, що харківська лижниця стала призеркою на світових паралімпійських змаганнях.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, чемпион мира, харьков
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