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13.12.2022  16:44   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть молодого чоловіка, який співправцював з ворогом

Правоохоронці Харкова передали справу до суду.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру,  під час окупації м. Ізюм 21-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію російських військових, обійнявші посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у так званій «Народній міліції м. Ізюм». 
 
24 жовтня 2022 року правоохоронці затримали колаборанта на Харківщині в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. Наразі він перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суду м. Харкова.
 
Чоолвіку загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про затримання  жінки, яка закликала підтримувати окупантів під Харковом
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, изюм, харьков
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