13.12.2022 16:44 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть молодого чоловіка, який співправцював з ворогом

Правоохоронці Харкова передали справу до суду.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації м. Ізюм 21-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію російських військових, обійнявші посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у так званій «Народній міліції м. Ізюм».

24 жовтня 2022 року правоохоронці затримали колаборанта на Харківщині в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. Наразі він перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суду м. Харкова.

Чоолвіку загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше ми писали про затримання жінки, яка закликала підтримувати окупантів під Харковом