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13.12.2022  16:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройдуть культурні заходи

Події відбудуться в музичному салоні Схід Опера.

Схід Опера
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка.
 
Повідомляється, що до новорічних свят Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка проведе ряд культурних заходів. А саме:
 
  • 18 грудня відбудеться концерт італійської музики;
  • 19 грудня пройде різдвяна програма для дітей «Зустріч зі Святим Миколаєм».
Варто зазначити, що кількість місць обмежена. Для того, щоб потрапити на культурні заходи необхідно забронювати місце за телефоном +38 (096) 774 55 13.
 
Нагадаємо, Новорічна поштова резиденція Укрпошти починає приймати листи.
 
Источник:   Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка
 Тэги:  харьков, культура
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