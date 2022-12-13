13.12.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

Новорічна поштова резиденція Укрпошти починає приймати листи

Листи треба надсилати на адресу поштової резиденції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що цього року обов’язковою є реєстрація надісланих листів у спеціальній формі за посиланням

Треба вказати повну адресу з індексом — лист від Новорічного чарівника не загубиться у зимовій завірюсі та знайде свого маленького отримувача.

Адреса Новорічної поштової резиденції незмінна: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.