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13.12.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

Новорічна поштова резиденція Укрпошти починає приймати листи

Листи треба надсилати на адресу поштової резиденції.

листи
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Повідомляється, що цього року обов’язковою є реєстрація надісланих листів у спеціальній формі за посиланням.
 
Треба вказати повну адресу з індексом — лист від Новорічного чарівника не загубиться у зимовій завірюсі та знайде свого маленького отримувача.
 
Адреса Новорічної поштової резиденції незмінна: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.
 
Нагадаємо, у «Харківобленерго» визначили переможців дитячого конкурсу "Оберіг для енергетика".
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  укрпошта
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