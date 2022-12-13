13.12.2022 13:25 Віталій Хінєвіч
В Дії можливо змінити адресу реєстрації або знятись з обліку ВПО
В додатку тепер доступні дві нові послуги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що дві нові послуги додано у застосунок Дія, а саме відтепер є можливість направити заяву для зміни адреси реєстрації або знятись з обліку ВПО.
“Зручність, швидкість та безбар’єрність для громадян - важливі пріоритети в цифровізації соціальних послуг. Від сьогодні для внутрішньо-переміщених осіб ми забезпечили можливість змінити адресу реєстрації проживання або знятись з обліку, без бюрократії та необхідності звертатися до органів соцзахисту”,- заявила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
Як змінити адресу реєстрації ВПО в Дії:
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1. Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку.
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2. Оберіть “Змінити адресу фактичного проживання”.
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3. Перегляньте опис послуги і натисніть “Почати”.
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4. Укажіть адресу свого поточного місця перебування.
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5. Підтвердіть своє місце перебування за допомогою геолокації (це підтвердження на один раз).
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6. Відправте заяву на розгляд.
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7. Ваша заява буде опрацьована протягом 15 хвилин.
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8. Ви отримаєте сповіщення про її опрацювання. Після цього дані зміняться у вашій довідці в Дії.
Важливо! Змінити місце реєстрації ВПО можуть ті переселенці, які мають довідку ВПО в Дії. Для цього необхідно фізично перебувати на місці нової прописки, щоб підтвердити геолокацію.
Як знятись з обліку ВПО в Дії:
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1. Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку.
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2. Оберіть Скасувати статус ВПО.
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3. Перегляньте опис послуги і натисніть Почати.
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4. Відправте заяву на розгляд.
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5. Ваша заява буде опрацьована протягом 15 хвилин.
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6. Ви отримаєте сповіщення про її опрацювання. Після цього довідка ВПО зникне з вашої Дії.
Послуга реалізовується Міністерством соціальної політики України спільно з Мінцифрою за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.
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