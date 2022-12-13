13.12.2022 13:25 Віталій Хінєвіч

В Дії можливо змінити адресу реєстрації або знятись з обліку ВПО

В додатку тепер доступні дві нові послуги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що дві нові послуги додано у застосунок Дія, а саме відтепер є можливість направити заяву для зміни адреси реєстрації або знятись з обліку ВПО.

“Зручність, швидкість та безбар’єрність для громадян - важливі пріоритети в цифровізації соціальних послуг. Від сьогодні для внутрішньо-переміщених осіб ми забезпечили можливість змінити адресу реєстрації проживання або знятись з обліку, без бюрократії та необхідності звертатися до органів соцзахисту”,- заявила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Як змінити адресу реєстрації ВПО в Дії:

1. Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку.

2. Оберіть “Змінити адресу фактичного проживання”.

3. Перегляньте опис послуги і натисніть “Почати”.

4. Укажіть адресу свого поточного місця перебування.

5. Підтвердіть своє місце перебування за допомогою геолокації (це підтвердження на один раз).

6. Відправте заяву на розгляд.

7. Ваша заява буде опрацьована протягом 15 хвилин.

8. Ви отримаєте сповіщення про її опрацювання. Після цього дані зміняться у вашій довідці в Дії.

Важливо! Змінити місце реєстрації ВПО можуть ті переселенці, які мають довідку ВПО в Дії. Для цього необхідно фізично перебувати на місці нової прописки, щоб підтвердити геолокацію.

Як знятись з обліку ВПО в Дії:

1. Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку.

2. Оберіть Скасувати статус ВПО.

3. Перегляньте опис послуги і натисніть Почати.

4. Відправте заяву на розгляд.

5. Ваша заява буде опрацьована протягом 15 хвилин.

6. Ви отримаєте сповіщення про її опрацювання. Після цього довідка ВПО зникне з вашої Дії.

Послуга реалізовується Міністерством соціальної політики України спільно з Мінцифрою за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.