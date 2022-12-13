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13.12.2022  13:25   Віталій Хінєвіч

В Дії можливо змінити адресу реєстрації або знятись з обліку ВПО

В додатку тепер доступні дві нові послуги.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що дві нові послуги додано у застосунок Дія, а саме відтепер є можливість направити заяву для зміни адреси реєстрації або знятись з обліку ВПО.
 
“Зручність, швидкість та безбар’єрність для громадян - важливі пріоритети в цифровізації соціальних послуг. Від сьогодні для внутрішньо-переміщених осіб ми забезпечили можливість змінити адресу реєстрації проживання або знятись з обліку, без бюрократії та необхідності звертатися до органів соцзахисту”,-  заявила Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
 
Як змінити адресу реєстрації ВПО в Дії:
 
  • 1. Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку.
  • 2. Оберіть “Змінити адресу фактичного проживання”.
  • 3. Перегляньте опис послуги і натисніть “Почати”.
  • 4. Укажіть адресу свого поточного місця перебування.
  • 5. Підтвердіть своє місце перебування за допомогою геолокації (це підтвердження на один раз).
  • 6. Відправте заяву на розгляд.
  • 7. Ваша заява буде опрацьована протягом 15 хвилин.
  • 8. Ви отримаєте сповіщення про її опрацювання. Після цього дані зміняться у вашій довідці в Дії.
Важливо! Змінити місце реєстрації ВПО можуть ті переселенці, які мають довідку ВПО в Дії. Для цього необхідно фізично перебувати на місці нової прописки, щоб підтвердити геолокацію.
 
Як знятись з обліку ВПО в Дії:
 
  • 1. Натисніть на меню своєї довідки ВПО в застосунку.
  • 2. Оберіть Скасувати статус ВПО.
  • 3. Перегляньте опис послуги і натисніть Почати.
  • 4. Відправте заяву на розгляд.
  • 5. Ваша заява буде опрацьована протягом 15 хвилин.
  • 6. Ви отримаєте сповіщення про її опрацювання. Після цього довідка ВПО зникне з вашої Дії.
Послуга реалізовується Міністерством соціальної політики України спільно з Мінцифрою за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  дія
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