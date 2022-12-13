Ситуація з виїздом із України 13 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 13 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 12 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 63 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 30 тисяч осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 31 тисяча з них – наші співвітчизники.
Нагадаємо, з 12 грудня приміські поїзди на Дергачівському напрямку курсують за оновленим розкладом.
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