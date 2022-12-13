13.12.2022 12:52 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 13 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 13 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 100 легковиків;

«Угринів» - 40 легковикі;

«Рава-Руська» - 80 легковиків;

«Краківець» - 50 легковиків;

«Шегині» - 60 легковиків.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 25 легковиків, 1 автобус.

Угорщина:

«Косино» - 20 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 15 легковиків.

За добу 12 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 63 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 30 тисяч осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 31 тисяча з них – наші співвітчизники.

Нагадаємо, з 12 грудня приміські поїзди на Дергачівському напрямку курсують за оновленим розкладом.