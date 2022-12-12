Із Харькова до Дергачів пустили електропотяги: розклад

Із 12 грудня приміські поїзди на Дергачівському напрямку курсують за оновленим розкладом.
За його словами, на маршруті Харків-Пасажирський – Дергачі розпочинають курсувати електропоїзди.
На маршруті від Дергачів до Цупівки, як і раніше, курсує дизельний рейковий автобус.
Нагадаємо, з 28 листопада маршрут поїздів Харків – Слатине було подовжено до станціі Цупівка. На маршруті використовується зручний рейковий автобус на 90 місць.
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