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12.12.2022  10:18   Рита Парфенова

Із Харькова до Дергачів пустили електропотяги: розклад

Із 12 грудня приміські поїзди на Дергачівському напрямку курсують за оновленим розкладом.

рейковий автобус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

За його словами, на маршруті Харків-Пасажирський – Дергачі розпочинають курсувати електропоїзди.

На маршруті від Дергачів до Цупівки, як і раніше, курсує дизельний рейковий автобус.

розклад потягів Харків - Козача Лопань

розклад потягів Козача Лопань - Харків

Нагадаємо, з 28 листопада маршрут поїздів Харків – Слатине було подовжено до станціі Цупівка. На маршруті використовується зручний рейковий автобус на 90 місць.

Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  поезд, электричка, харьков, дергачи
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