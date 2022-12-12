У Харкові частково обмежать вхід у метро

На станції метро «Університет» один з вестибюлів тимчасово зачинять для обслуговування пасажирів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Харківськогь метрополітену.
«З 12:00 години 12 грудня тимчасово буде зачинено для обслуговування пасажирів вестибюль №1 станції метро «Університет» у бік пішвиходів №4 (вихід до саду Шевченка) та №5 (вихід до головного корпусу ХНУ ім В.Н. Каразіна)», – йдеться у повідомленні.
Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності.
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