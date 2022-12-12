    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові частково обмежать вхід у метро
12.12.2022  09:55   Рита Парфенова

У Харкові частково обмежать вхід у метро

На станції метро «Університет» один з вестибюлів тимчасово зачинять для обслуговування пасажирів.


t.me/kh_metro

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Харківськогь метрополітену.

«З 12:00 години 12 грудня тимчасово буде зачинено для обслуговування пасажирів вестибюль №1 станції метро «Університет» у бік пішвиходів №4 (вихід до саду Шевченка) та №5 (вихід до головного корпусу ХНУ ім В.Н. Каразіна)», – йдеться у повідомленні.

Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, чи можна буде зустріти Новий рік біля ялинки в метро.

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.12 Дороги та транспорт Буде зручно дістатися до метро: харківські автобуси змінять маршрути 07.12 Суспільство В Харкові на станції метро засяяла вогниками ялинка (фото)   07.12 Суспільство Висота понад 5 метрів: у Харкові на станції метро встановили новорічну ялинку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 