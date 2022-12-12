12.12.2022 09:55 Рита Парфенова

У Харкові частково обмежать вхід у метро

На станції метро «Університет» один з вестибюлів тимчасово зачинять для обслуговування пасажирів.



t.me/kh_metro

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Харківськогь метрополітену.



«З 12:00 години 12 грудня тимчасово буде зачинено для обслуговування пасажирів вестибюль №1 станції метро «Університет» у бік пішвиходів №4 (вихід до саду Шевченка) та №5 (вихід до головного корпусу ХНУ ім В.Н. Каразіна)», – йдеться у повідомленні.

Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, чи можна буде зустріти Новий рік біля ялинки в метро.