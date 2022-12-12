Розмінування Харківщини: майже півсотні мін та боєприпасів знешкоджено за добу

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За минулу добу 11 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1,6 га території, 1 км ЛЕП.
Саперами виявлено та знешкоджено 47 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 112 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.
Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1707,5 га території, 248,6 км автомобільних доріг, 578,5 км ЛЕП, 156 км залізничних колій та 187 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 45 тис. 757 ВНП.
Нагадаємо, у місті Балаклія Харківської області 58-річна жінка наступила на вибухонебезпечний предмет.
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