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12.12.2022  09:44   Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: майже півсотні мін та боєприпасів знешкоджено за добу

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів.

сапер гсчс

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 11 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 1,6 га території, 1 км ЛЕП.

Саперами виявлено та знешкоджено 47 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 112 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1707,5 га території, 248,6 км автомобільних доріг, 578,5 км ЛЕП, 156 км залізничних колій та 187 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 45 тис. 757 ВНП.

Нагадаємо, у місті Балаклія Харківської області 58-річна жінка наступила на вибухонебезпечний предмет.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разминирование, гсчс, харьков
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