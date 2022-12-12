12.12.2022 08:53 Рита Парфенова

Під Харковом жінка наступила на міну

У Харківській області жінка госпітализована з вибуховими травмами.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у місті Балаклія 58 річна жінка отримала поранення – наступила на вибухонебезпечний предмет. Госпіталізована в середньому стані», – йдеться у повідомлені.



За словами голови ХОВА, ворог протягом минулої доби обстріляв 12 населених пунктів Харківщини, які розташовані неподалік лінії зіткнення.



Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна та Кам’янка.



Найбільше від обстрілів потерпає Куп’янський напрямок. Там ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає.



У Харківському районі в с. Глибоке внаслідок обстрілів окупантів горіли два дачні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 11 по 12 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.

