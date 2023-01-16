16.01.2023 11:29 Рита Парфенова

ONUKA переспівала свій відомий хіт, щоб уберегти дітей (відео)

Дітлахів у танцювальній формі навчать, як поводитися з вибухонебезпечними предметами.





Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області, співачка ONUKA спільно з Дитячим фондом ООН UNICEF Ukraine створила іншу версію треку «Vidlik» спеціально для проєкту «Мінна безпека».



У пісні чітко пояснюються основні правила мінної безпеки.



«Танцюйте під трек та повторюйте слова разом з дітками, аби вони ще краще запам'ятали та дотримувалися правил безпечної поведінки», – рекомендують надзвичайники.

Нагадаємо, 15 січня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили понад сотню вибухових предметів.



