ONUKA переспівала свій відомий хіт, щоб уберегти дітей (відео)

Дітлахів у танцювальній формі навчать, як поводитися з вибухонебезпечними предметами.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області, співачка ONUKA спільно з Дитячим фондом ООН UNICEF Ukraine створила іншу версію треку «Vidlik» спеціально для проєкту «Мінна безпека».
У пісні чітко пояснюються основні правила мінної безпеки.
«Танцюйте під трек та повторюйте слова разом з дітками, аби вони ще краще запам'ятали та дотримувалися правил безпечної поведінки», – рекомендують надзвичайники.
Нагадаємо, 15 січня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили понад сотню вибухових предметів.
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