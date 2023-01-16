16.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч
У 5 областях України діють аварійні відключення світла-Укренерго
Станом на 11:00 триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога 14 січня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укренерго.
У компанії повідомили, що дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій.
Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня.
До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах.
Нагадаємо, харківські комунальники провели ремонти на водоводах
у житлових районах міста.
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