16.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

У 5 областях України діють аварійні відключення світла-Укренерго

Станом на 11:00 триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога 14 січня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У компанії повідомили, що дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій.

Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня.

До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах.

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