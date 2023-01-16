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16.01.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

У 5 областях України діють аварійні відключення світла-Укренерго

Станом на 11:00 триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога 14 січня.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
У компанії повідомили, що дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій.
 
Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня.
 
До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах.
 
Нагадаємо, харківські комунальники провели ремонти на водоводах у житлових районах міста.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, отключение света
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