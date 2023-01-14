14.01.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проводять ремонти на водоводах у житлових районах міста

Комунальники працюють надійно та злагоджено, тим самим забезпечуючи харків'ян якісними послугами водопостачання та водовідведення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

На підприємстві повідомили, що 14 січня, аварійно-відновлювальні бригади взяли до роботи 16 позаштатних ситуацій на водоводах у всіх районах міста. Значні ремонти заплановано в Шевченківському та Новобаварському районах. У Київському - продовжується відновлення зруйнованих ворожими обстрілами двох ділянок водоводу.

13 січня було оперативно ліквідовано 6 пошкоджень на трубопроводах та упорядковано 5 оглядових колодязів. Масштабні ремонти на магістралях провели в Шевченківському та Київському районах, де реставрували мережі та оглядові колодязі, перевіряли та встановлювали запірну арматуру та пожежні гідранти.

У свою чергу спеціалістами лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад треба докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце аварійної ситуації, точну адресу та надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



