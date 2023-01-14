14.01.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Двоє чоловіків у Харківській області приспали пильність охоронця та обікрали будинок

Зловмисники спланували злочинні наміри, щоб покращити своє матеріальне становище.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.

Правоохоронці розповіли, що в листопаді минулого року 38-річний мешканець міста Мерефа Харківської області, разом зі своїм 22-річним другом перебували у гостях у знайомого, який охороняв приватне домоволодіння.

Чоловіки вирішили покращити своє матеріальне становище та спланували злочин.

Другого дня вони прийшли до знайомого охоронця зі спиртними напоями та влаштували застілля.

Дочекавшись, коли чоловік засне, зловмисники проникли в підвальне приміщення недобудованого будинку та вкрали побутову техніку. Сума крадіжки становила близько 50 тисяч гривень.

12 січня працівники підрозділу поліції повідомили зловмисникам про підозру в скоєнні злочину. 38-річному жителю Мерефи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.



