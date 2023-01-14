14.01.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде театральна вистава

Захід пройде на паркінгу одного з торгівельно-розважальних центрів міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський театр дітей та юнацтва.

Повідомляється, що 15 січня на території паркінгу ТРЦ «Nikolsky» пройде найзимовіша вистава «Таємниця Снігової Королеви».

Вистава «Таємниця Снігової Королеви» - це чарівний світ казки з улюбленими героями. Яскрава постановка про щиру дружбу між Каєм та Гердою, що стає справжнім символом відданості. Бо саме дружба між дітьми переборює нескінченну холодну самотність Снігової Королеви.

«Приходьте за чудовими враженнями та на зустріч з улюбленими артистами. Чекаємо на Вас і Ваших діточок, щоб подарувати щасливі посмішки та незабутні враження. А ще за доброю традицією фото з артистами театру, міцні обійми і чудовий настрій.

І хоч ми обіцяємо зігрівати Вас своєю любов'ю, проте дуже рекомендуємо одягатись тепленько»,- зазначили в Харківському театрі дітей та юнацтва.

Театральна вистава пройде 15 січня о 13.00 на паркінгу ТРЦ «Nikolsky». Вхід вільний.



