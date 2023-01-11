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11.01.2023  10:40   Віталій Хінєвіч

Харківські актори зіграли виставу в США (відео)

Створення вистави перетворилося в протест проти російського намагання знищити українську культуру.

Театр
Фото: Джоанна ОстінАрт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український інститут.
 
На сторінці інституту повідомляється, що харківська театральна група "Slovo. Theater group" показала в Кеннеді-центрі виставу "Mothermotherland" за мотивами новели "Я (Романтика)" Миколи Хвильового.
 
«Восени 2022 року американська мисткиня Одрі Розі Деже, чиї предки — українці, хотіла створити виставу «Mothermotherland» у Харкові в рамках мистецької резиденції «Слово». 24 лютого цей план зруйнувався. Знайшовши фінансування, вже за декілька місяців Одрі запросила п’ятьох митців та мисткинь з Харкова у Пітсбург, штат Пенсильванія, для участі в театральній резиденції»,- йдеться на сторінці Українського інституту.
 
Вже відбулися покази вистави у штатах Нью Джерсі, Іллінойс, Меріленд, Пенсильванія, зокрема і у престижному Кеннеді Центрі у Вашингтоні.
 
У січні планується п’ять показів у Нью Йорку під час театральної конференції APAP, яка гуртує навколо себе багатьох продюсерів та продюсерок, театральних діячів та діячок Нью Йорку. Покази відбуваються у співраці з Українським інститутом.
 
Мисткині також проводять лекції в університетах США. Зокрема, уже провели лекцію про митців будинку "Слово" як запрошені лектори в Університеті Пітсбургу, а у Чикаго — інтерактивну лекцію про "Розстріляне відродження" в Україні.
 

Нагадаємо, однорічна харків'янка стала рекордсменкою України.


Источник:   Український інститут
 Тэги:  харьков, театр
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