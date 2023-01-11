11.01.2023 10:10 Віталій Хінєвіч

Пожежники в Харківській області врятували чоловіка: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 10 по 11 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

На одній з пожеж, що ймовірно трапилась через необережність під час куріння, врятовано життя 60-річного чоловіка. Подія сталась о 08:03 у квартирі житлової двоповерхівки у селі Циркуни Харківського району.

Пожежі, спричинені ворогом, трапились у селищі Дворічна Куп’янського району, селі Олександрівка Богодухівського району та 2 у Київському районі Харкова. Горіли торговельні павільйони, автомобілі, складська будівля та суха трава.

Під час іншої пожежі, що трапилась внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, загинула 80-річна жінка. Загоряння виникло о 15:37 в одній з квартир житлового будинку у Харкові.

Також піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Куп’янська та селища Великий Бурлук рятувальники доставили 15,3 тонни питної і технічної води.

Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 38 оперативних виїздів.



