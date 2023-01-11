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11.01.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові хочуть встановити пам'ятник комунальникам

У Харкові пропонують увіковічнити героїчну працю комунальників, служб порятунку та територіальної оборони Харкова та області.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, створена відповідна петиція на сайті Харківської міськради.
 
Автором петиції є Адоніна Алла Іванівна. Жінка просить підтримати петицію з метою увіковічення героїчної праці робітників комунальної сфери, служб порятунку та територіальної оборони Харкова та області під час бойових дій на території міста Харкова та Харківської області з лютого 2022 року.
 
«Розробити та встановити проект пам‘ятки історії та культури у міста Харків героїчних образів робітників комунальних сфери, служб порятунку та територіальної оборони Харкова та Харківської області на честь їх героїчної праці у період військового часу 2022 року»,- ідеться в звернені.
 
Кожен охочий може підтримати ініціативу, проголосувавши на сайті міськради. До завершення збору підписів залишилось 74 дні. Наразі зібрано 28 підписів.
 
Нагадаємо, фахівці відновлюють газопостачання в Харківській області.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, петиция
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