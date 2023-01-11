11.01.2023 09:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові хочуть встановити пам'ятник комунальникам

У Харкові пропонують увіковічнити героїчну працю комунальників, служб порятунку та територіальної оборони Харкова та області.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , створена відповідна петиція на сайті Харківської міськради.

Автором петиції є Адоніна Алла Іванівна. Жінка просить підтримати петицію з метою увіковічення героїчної праці робітників комунальної сфери, служб порятунку та територіальної оборони Харкова та області під час бойових дій на території міста Харкова та Харківської області з лютого 2022 року.

«Розробити та встановити проект пам‘ятки історії та культури у міста Харків героїчних образів робітників комунальних сфери, служб порятунку та територіальної оборони Харкова та Харківської області на честь їх героїчної праці у період військового часу 2022 року»,- ідеться в звернені.

Кожен охочий може підтримати ініціативу, проголосувавши на сайті міськради. До завершення збору підписів залишилось 74 дні. Наразі зібрано 28 підписів.

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