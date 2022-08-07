    
Главная Новини Харкова Влада Зеленський відповів на петицію про ППО для Харкова
07.08.2022  13:56   Рита Парфенова

Зеленський відповів на петицію про ППО для Харкова

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію про можливість посилення протиповітряної оборони Харкова та області.

владимир зеленский

Петиція з проханням «надати Харкову та Харківській області більше протиповітряної оборони» на сайті Президента набрала 25 296 голосів, передає РЕДПОСТ.

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію про можливість посилення протиповітряної оборони Харкова та області, доручивши розглянути це питання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

«Ураховуючи, що протиповітряна оборона міста Харків та Харківської області здійснюється у загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України В.Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути порушене в електронній петиції питання і про результати розгляду поінформувати її автора», – сказано у відповіді на петицію.

Також Зеленський зазначив, що «питання посилення обороноздатності держави, зокрема підвищення ефективності системи протиповітряної оборони України, є одним з найбільш актуальних завдань сектору безпеки та оборони та одним з моїх найважливіших пріоритетів».

Нагадаємо, з початку червня Харків піддається ракетним обстрілам практично щоночі, у період з 23-ї години і до четвертої ранку. Зокрема, півночі. Зокрема близько 4.40 7 серпня окупанти обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.

Источник:   Офіційне інтернет-представництво Президента України
 Тэги:  петиция, президент, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.08 Суспільство Одностатеві шлюби: що відповів президент України на петицію 12.07 Суспільство Запретить выдачу повесток на улице и блокпостах: петиция уже собрала половину голосов 05.07 Освіта Оффлайн обучение в Украине до конца войны: быть или не быть решит Президент Украины
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 