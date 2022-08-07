07.08.2022 13:56 Рита Парфенова

Зеленський відповів на петицію про ППО для Харкова

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію про можливість посилення протиповітряної оборони Харкова та області.

Петиція з проханням «надати Харкову та Харківській області більше протиповітряної оборони» на сайті Президента набрала 25 296 голосів, передає РЕДПОСТ.

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію про можливість посилення протиповітряної оборони Харкова та області, доручивши розглянути це питання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

«Ураховуючи, що протиповітряна оборона міста Харків та Харківської області здійснюється у загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України В.Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути порушене в електронній петиції питання і про результати розгляду поінформувати її автора», – сказано у відповіді на петицію.



Також Зеленський зазначив, що «питання посилення обороноздатності держави, зокрема підвищення ефективності системи протиповітряної оборони України, є одним з найбільш актуальних завдань сектору безпеки та оборони та одним з моїх найважливіших пріоритетів».

Нагадаємо, з початку червня Харків піддається ракетним обстрілам практично щоночі, у період з 23-ї години і до четвертої ранку. Зокрема, півночі. Зокрема близько 4.40 7 серпня окупанти обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.