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07.08.2022  14:37   

Ситуація з виїздом із України 7 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 7 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 65 легковиків;
  • «Угринів» - 20 легковиків, 4 автобуси;
  • «Рава-Руська» - 20 легковиків, 4 автобуси;
  • «Грушів» - 9 автобусів;
  • «Краківець» - 40 легковиків;
  • «Шегині» - 20 автобусів, 100 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  15 легковиків, 3 автобуси.

Угорщина:

  • «Тиса» - 35 легковиків, 1 автобус.
  • «Лужанка» - 20 легковиків.

Румунія:

  • «Порубне» - 30 легковиків.
За добу 6 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 83 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
 
З України минулої доби вибули більше 40 тисяч осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
 
До України за минулу добу прослідували 43 тисячі осіб, більше 39 тисяч з них – громадяни України.

 

Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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