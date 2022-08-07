07.08.2022 14:37

Ситуація з виїздом із України 7 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 7 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 65 легковиків;

«Угринів» - 20 легковиків, 4 автобуси;

«Рава-Руська» - 20 легковиків, 4 автобуси;

«Грушів» - 9 автобусів;

«Краківець» - 40 легковиків;

«Шегині» - 20 автобусів, 100 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 15 легковиків, 3 автобуси.

Угорщина:

«Тиса» - 35 легковиків, 1 автобус.

«Лужанка» - 20 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 30 легковиків.

За добу 6 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 83 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули більше 40 тисяч осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 43 тисячі осіб, більше 39 тисяч з них – громадяни України.