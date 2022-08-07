Ситуація з виїздом із України 7 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 7 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Комментариев: 0
Забудьте про шаблони та рамки – завдяки цьому справи можуть даватися вам несподівано легко. Але пам'ятайте, що це ненадовго, так що витратите час на користь, на найважливіше.
У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок.
влажность:
давление:
ветер: